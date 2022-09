“Pensiamo a ciò che amiamo” la campagna sul turismo di Enit

Ripensare il turismo è lo slogan della campagna lanciata da Enit in occasione della Giornata Mondiale del Turismo. Coinvolte le regioni e le città d’arte in un racconto corale delle destinazioni narrate da insoliti punti di vista. Un lavoro durato mesi per raccontare a più voci le best destination italiane, con la prospettiva di chi vive il territorio ogni giorno ma soprattutto dal punto di vista di chi lo ama e ha imparato a scoprirne gli aspetti inediti. Oggi anche i canali Enit si popolano di contenuti con storie a tema per dar valore al patrimonio inesplorato italiano, con in testa le città d’arte e i loro meandri nascosti. Da oggi su italia.it e sui social contenuti e storie a tema. E’ attiva una landing page per raccontare la giornata e per raccogliere tutti gli articoli realizzati sulla base degli input delle regioni e delle città d'arte (https://www.italia.it/it/giornata-mondiale-del-turismo-2022)

Inoltre video di Sofia Goggia che invita a “viaggiare italiano” con i consigli speciali e - anche sui profili internazionali Enit - post dedicati alle spiagge del Bel Paese e al progetto per “arruolarsi” a presidio della loro integrità nonché il premio dell’Italia come best destination ai Times Awards.

Per taggare le esperienze italiane si possono utilizzare gli hashtag #WorldTourismDay #WTD2022 #RethinkingTourism #LiveItalian #ilikeitaly

La narrativa di tutta la campagna è “Pensiamo a ciò che amiamo” (“rethink what we love”): nella Giornata Mondiale del Turismo, il mondo intero si riunisce per pensare a come rendere il settore più sostenibile e inclusivo e anche l’Italia lo ha voluto fare a modo proprio a presidio del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale, e della sua accessibilità.

L'Italia vanta 58 siti Unesco, il numero più alto del globo in assoluto, di cui 45 annoverati come parte del Patrimonio Mondiale Culturale. A questi dati si aggiungono 31 candidature, promessa futura. E poi ancora 8.300 km di costa, spettacolari montagne e un territorio ondulato di colline; laghi e fiumi navigabili, un ricco mosaico di Parchi Nazionali e Regionali. Le città d’arte sono capolavori assoluti, al pari della vertiginosa costellazione di borghi.

Il 2022 è un anno importante per l’Italia e il turismo anche per un riconoscimento dal valore inestimabile. Per il sesto anno consecutivo, infatti, il Times Awards è andato all’Italia, che si è aggiudicata il titolo di migliore destinazione. Mezzo milione di lettori del prestigioso quotidiano britannico The Times hanno votato per l’Italia, premiandola con i riconoscimenti Best Destination Country e Best Hotel, quest’ultimo andato al Grand Hotel a Villa Feltrinelli, sul lago di Garda.

«In occasione della giornata mondiale del turismo un invito a riflettere sul fatto che ogni volta che scegliamo di partire stiamo influenzando senza saperlo l’economia e il mondo. Enit lo sta facendo in queste ore non a caso da Bali con tutti i ministri del G20 rappresentanti di ogni Paese riuniti insieme per il turismo di domani. E non solo perché il turismo copre oltre il 10% del Pil a livello globale e il 13% di quello italiano ma anche perché è un patrimonio culturale che influenza le genti e il loro modo di vivere. Auguri a chi viaggia e a chi rende i viaggi possibili. Essere domani o già solo a farne parte passa attraverso passione e condivisione. Il viaggio è uno dei gesti umani che rende meno stranieri tra noi, crea legami anche con i territori che non ci appartengono, traghetta fuori dagli schemi della quotidianità. Un mix di entusiasmo e smarrimento che richiede una dichiarazione di condivisione come quella di oggi. I passi del futuro che traccia l’Italia turistica saranno sempre più votati ad un’ospitalità performante e facilmente accessibile, per portarsi a casa un bagaglio di vissuto non basato più solo sulla contemplazione dei luoghi ma sulla loro scoperta inedita e in maggiore relazione con le persone che abitano quei luoghi. I risultati raggiunti finora sono incoraggianti occorre puntare a migliorare l’esperienza dei viaggiatori con un’offerta che sia sempre di più personalizzata, green, innovativa e identitaria» dichiara l’Ad Enit Roberta Garibaldi.