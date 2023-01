Il prezzo internazionale del gas sta scendendo e ha raggiunto il livello più basso da dicembre 2021. Dovrebbero diminuire, di conseguenza, anche gli importi delle bollette. È il ragionamento che fa il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto che ha citato le ultime quotazioni dei prezzi del gas alla borsa di Amsterdam, il TTF, che fissa il valore di riferimento per la formazione del prezzo del gas in Europa.

Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 54,6 euro al megawattora, con una flessione dell'1,5% e dopo aver toccato un minimo di giornata a 51,4 euro. Il giorno precedente l'invasione russa dell'Ucraina, il 23 febbraio 2022, il prezzo era di 88 euro. Il giorno dell'invasione, 24 febbraio 2022, era pari a 127 euro. A dicembre, in Italia, il prezzo medio del gas si attestava a 116 euro per megawattora. Questo ha portato a un salasso per le famiglie che hanno pagato bollette più care del 23% rispetto a novembre. Quanto abbiamo pagato? Arera (l'agenzia pubblica che fissa le tariffe di gas e corrente sul mercato tutelato) ha calcolato che una famiglia tipo ha speso nel 2022 per il gas 1.866 euro, cioè +64,8% rispetto al 2021.

Ora la situazione sembra volgere al meglio, almeno per il portafoglio. Dall'inizio dell'anno le quotazioni hanno subito una flessione del 28,2%. Vedremo questa flessione anche in bolletta? Sì, dice il ministro Pichetto.

«Il dato attuale» sulla quotazione del metano alla borsa di Amsterdam Ttf «credo proprio che dovrebbe avere come conseguenza l'abbassamento delle bollette anche del gas. C'è stato un primo passaggio sull'elettrico, ora dovrebbe esserci anche sul gas», ha detto Pichetto a margine di un convegno di Confindustria Energia.

Anche il numero uno di Arera Stefano Besseghini prevede bollette meno salate. «Se il trend del prezzo del metano che stiamo vedendo dovesse confermarsi dovremmo vedere una significativa riduzione» delle bollette del gas, ha detto una settimana fa alla trasmissione Porta a Porta. «Un inverno così mite aiuta di tenere bassi i consumi e gli stoccaggi pieni - ha concluso Besseghini -. Ma l'inverno non è finito. Se continuiamo con questo abbrivio la situazione è positiva, ma la cautela ci vuole tutta», ha spiegato.

Energia elettrica - Sulla scia del crollo delle quotazioni del gas scende anche il prezzo dell’energia elettrica in Italia. Il Pun (Prezzo unico nazionale) del 18 gennaio si attesterà a 149,38 euro/MWh rispetto ai 169,15 odierni. Il minimo orario, durante la notte, e fissato a 92,26 euro per megawattora, mentre il prezzo massimo, intorno alle 9-10 e nel tardo pomeriggio, sara a 191,71 euro. Alla borsa elettrica sono rimasti invenduti 509.278 Mwh. In Europa prezzi in linea con quelli italiani: 151 euro/MWh in Francia, 168 in Svizzera, 149 in Austria e 143 euro per megawattora in Germania.

A contribuire alla flessione dei prezzi c'è l'aumento dei flussi di Gas Naturale Liquefatto (GNL) verso l'Europa a causa degli stoccaggi pieni in Cina e le temperature più alte, finora, rispetto alla media stagionale. Quotazioni in calo anche a Londra con una flessione di quasi il 16%.

ll crollo del prezzo si è verificato nonostante l'ondata di freddo che sta investendo l'Europa questa settimana, in quanto l'impatto dell'aumento dell'uso del riscaldamento è stato più che compensato dall'ampia offerta di GNL e dalla domanda complessiva che è rimasta contenuta (i prezzi sono ancora alti rispetto agli anni precedenti).

La settimana scorsa HSBC ha tagliato di circa il 30% le previsioni per il 2023 sul prezzo del gas commerciato in Europa e del 20% quelle per il 2024, citando il fatto che i prezzi si sono dimezzati da metà dicembre.

L'offerta di gas nei gasdotti russi rimane ai minimi storici, a circa 2 miliardi di m3 al mese, o 24 miliardi di m3 su base annua, contro i 154 miliardi di m3 del 2011. Ma il forte aumento delle importazioni di GNL e la significativa distruzione della domanda hanno ampiamente compensato questo dato.

