Smart working, anche dopo la fine dello stato di emergenza procedure semplificate: cosa cambia, 7 milioni interessati

Smart working sempre più "agile": con un emendamento snellite ancora le procedure per le comunicazioni fra aziende e ministero del Lavoro. Basterà segnalare nomi dei dipendenti e date dei periodi di "sw" e non sarà quindi necessario inviare i testi degli accordi (per il momento individuali) fra lavoratori e aziende. Un deciso colpo di acceleratore stabilito a pochi giorni dalla scadenza dello stato di emergenza fissata per il 31 marzo 2022:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati