Svas Biosana leader nel settore sanitario nel 2023: «I migliori risultati di sempre»

Svas Biosana S.p.A., primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, ha riunito il consiglio di amministrazione e approvato il bilancio e il progetto del 31 dicembre 2023 che verrà sottoposto agli azionisti il 15-16 maggio.

Umberto Perillo, amministratore delegato di Svas Biosana ha commentato gli eccellenti risultati dell'azienda nel 2023: «Siamo molto soddisfatti dei risultati dell’esercizio 2023, i migliori di sempre, che consolidano ulteriormente la posizione di mercato del gruppo confermando una crescita oramai strutturale. La gestione oculata, gli investimenti per il miglioramento della produttività ed il focus sulla qualità dei prodotti e servizi, hanno consentito di ottenere gli ottimi risultati di cui andiamo fieri, nonostante l’aumento dei costi dei fattori produttivi.

L’obiettivo è quello di continuare ad investire nell'innovazione al fine di fornire ai nostri clienti soluzioni sempre più efficaci».

Nel corso del 2023 è proseguita, sia in Italia sia nei mercati in cui il gruppo opera, la ripresa a pieno regime dell’attività chirurgica e quella di diagnosi e cura, conseguentemente è cresciuta la domanda di dispositivi medici. In tale contesto il gruppo ha ulteriormente incrementato i propri ricavi (+21,7%). Nonostante le tendenze più favorevoli del 2023 rispetto al 2022 e nonostante gli sforzi profusi, il livello medio dei costi dei fattori produttivi è stato il tema più critico da gestire nell’esercizio 2023. L’efficienza organizzativa, commerciale e produttiva ha consentito, in parte, di contrastare l’incremento dei prezzi e di conseguire, nonostante il contesto, un risultato estremamente positivo sia in termini economici che finanziari.