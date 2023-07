Tassi d'interesse, nuovo rialzo della Bce. Lagarde: «A settembre pausa o rialzo ma di certo nessun taglio. Dipendiamo dai dati»

La Bce alza ancora i tassi: la Banca centrale europea ha deciso di alzare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, e quello sui prestiti marginali al 4,50%. Lo comunica l'Istituto centrale.

«L'inflazione continua a scendere ma ci aspettiamo che resti ancora troppo alta per troppo tempo».

Le prospettive a breve termine dell'attività economica si sono «deteriorate» molto a causa della domanda più debole che pesa sulla manifattura, e anche gli investimenti mostrano segni di peggioramento. I servizi restano forti ma si sta perdendo slancio. L'economia resta debole a breve termine, ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde. Il mercato del lavoro resta robusto, con la disoccupazione ai minimi, ma alcuni indicatori mostrano che il trend può rallentare a causa del calo della manifattura, ha aggiunto. «I fattori di rialzo dell'inflazione stanno cambiando. La pressione sui prezzi domestici, compreso il rialzo dei salari e i margini sui prodotti sta aumentando» mentre diminuisce quella importata.

