L'Ocse: in Italia cresce il divario tra ricchi e poveri, utile una tassa patrimoniale

Giovedì 12 Aprile 2018, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 12:49

Pochie sempre più ricchi insecondo l', che consiglia anche una ricetta per il Belpaese: l'introduzione di un. Secondo l'Ocse l'Italia è uno dei Paesi dove, dopoladell'ultimo decennio, la disuguaglianzasociale è più aumentata e dove la concentrazione di ricchezzaverso l'alto è diventata più evidente.Lo scrive l'nel rapportopubblicatooggi. Nello studio, l'organizzazione spiega quindi che uno deimodi per ridurre più velocemente i divari di ricchezza èl'imposizione dellaL'Ocse esamina l'utilizzo dellapatrimoniale - attualmente e storicamente - nei Paesi membri edevidenzia tutti i pro e i contro della tassa. I risultatiindicano che, in generale, la necessità di adottare «una» è minima nei Paesi dove sono applicate sularga scala le tasse sui redditi e sui capitali personali,comprese le imposte sulle plusvalenze, e dove le tasse disuccessione sono ben disegnate. In questi casi la patrimonialepotrebbe avere effetti addirittura «distorsivi».Al contrario, potrebbe funzionare ed essere utile dove latassa di successione non esiste e dove le imposte sui redditisono particolarmente basse.«Per esempio - si legge nel rapporto - una tassa sullaricchezza netta potrebbe avere effetti distorsivi più limitatied essere più giustificata se utilizzata per favorire laprogressività nei Paesi dove l'imposta sui redditi personali èrelativamente bassa. In pratica, ciò implica che nei Paesi consistemi di imposizione duale che tassano i redditi da capitale atassi piatti (e spesso bassi) o in Paesi in cui i guadagni inconto capitale non sono tassati, ci può essere unagiustificazione più forte a riscuotere un'imposta patrimoniale.Un'argomentazione simile può valere anche per i paesi che nonimpongono tasse di successione sulle eredità». Inoltre, scriveancora l'Ocse, «oltre alle considerazioni fiscali, potrebbeesserci anche una maggiore giustificazione per un'impostapatrimoniale netta in un Paese che mostra alti livelli didisuguaglianza della ricchezza come un modo per ridurre i divaria un ritmo più veloce». Analizzando l'andamento negli ultimi anni della distribuzionedel reddito e della ricchezza a livello internazionale,l'organizzazione sottolinea quindi che «dopo la crisi, sonoproseguite le tendenze verso una maggiore disuguaglianza diricchezza.Dati comparabili per sei paesi Ocseindicanoche, dalla crisi, la concentrazione di ricchezza al vertice èaumentata in quattro di essi (I), mentre la disparità di ricchezza nellaparte inferiore della distribuzione è aumentata in tutti i paesitranne il Regno Unito».