«In Italia non esiste alcuna forza politica che dice che vuole uscire dall'euro». Lo ha detto il neoministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato dai cronisti nel corso del ricevimento al Quirinale per le celebrazioni della Festa della Repubblica.



«Tra tutti i partiti italiani - ha Ribadito Tria - sia all'opposizione che al Governo, non ho sentito una sola forza politica che dica che voglia uscire dall'euro. Questa è la verità: il mondo deve prenderne atto». Il ministro non ha risposto a domande sulla questione della sterilizzazione dell'aumento dell'Iva.

Venerdì 1 Giugno 2018, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 20:28

