Euro digitale, cosa è? Si parte a novembre. Ecco come funziona e cosa sappiamo della nuova moneta elettronica (che arriva nel wallet)

Euro digitale, si parte a novembre 2023. La possibilità di introdurre la moneta della banca centrale in forma digitale, disponibile per tutti i pagamenti elettronici effettuati nei negozi fisici, online oppure tra privati, si sta facendo sempre più concreta. La Bce infatti avvierà la fase di preparazione di una valuta digitale, equivalente elettronico del contante, che affiancherebbe le banconote e monete, offrendo alle persone più scelta su come pagare. Ecco tutto quello che sappiamo su questa importante novità.

