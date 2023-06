Cervelli in fuga ma verso Sud: il primo Taranto Innovation Summit

Napoli e Taranto, due golfi dove pescare innovazione e talenti. NAStartUp, l’Acceleratore di Network dell’Ecosistema delle Startup e dell’Innovazione, è ospite al Taranto Innovation Summit, evento su innovazione e sostenibilità, organizzato da Programma Sviluppo, che vede Taranto epicentro di un dibattito su nuove tecnologie, economia, salute e startup.

L’evento, che ha come partner istituzionali Comune di Taranto e Dipartimento Ionico dell'Università “A. Moro” di Bari, vede la partecipazione di sessanta speaker provenienti da tutto il mondo, con il coinvolgimento di 12 università nazionali e internazionali.

Lo scopo del meeting è accendere i riflettori sul futuro, sui cambiamenti che stanno già modificando il nostro modo di vivere, di lavorare, di spostarci.

«Portiamo i cervelli in fuga verso Sud! Al Sud mancano molte infrastrutture.

I ponti dell’Innovazione, in fondo, sono quelli più semplici da costruire, unendo talenti e territori. Per questo motivo NAStartUp è sempre pronta a dare supporto e ad “accelerare” con entusiasmo iniziative di valore come il primo Taranto Innovation Summit. Quando il Comune di Taranto ci ha invitato è stato bello accettare la loro sfida», spiega Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp, che ha guidato una delegazione dell’acceleratore civico composta da Maria Maddalena Ascione, Export Manager e new entry nella community e Giancarlo Donadio, giornalista di innovazione.

«L’appuntamento del Taranto Innovation Summit si inserisce a pieno nel processo di transizione che sta interessando Taranto e i tarantini. Siamo molto felici di avere tra i partner NAStartUp che ha saputo costruire negli anni una rete che aiuta chi produce idee», sottolinea Fabrizio Manzulli - Vice Sindaco e Assessore Sviluppo Economico - Comune di Taranto.

Cos’è Taranto Innovation Summit

Si svolge fino al 10 giugno 2023 presso il Relais Histò la prima edizione del Taranto Innovation Summit, l’evento organizzato da Programma Sviluppo e che vede tra i Partner Istituzionali il Comune di Taranto ed il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ideato con l’obiettivo di inquadrare il tema della sostenibilità ambientale attraverso la lente dell’innovazione, il Summit vedrà la partecipazione di numerosi esperti d’innovazione, di rappresentanti del mondo accademico, di aziende e startup innovative, oltre al coinvolgimento dei gruppi di lavoro internazionali dei progetti MISTRAL (Horizon Europe) e Calliope. Info: https://www.tarantoinnovationsummit.com/





Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore dell’Ecosistema delle startup senza scopo di lucro. Da anni detiene il premio come miglior Challenge in Europa per l’innovazione secondo il consorzio UBI Global che raggruppa 1400 tra incubatori e acceleratori nel mondo. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con un network e una community di oltre 8.000 talenti che accelera dal basso e punta a far nascere, crescere e accelerare innovazioni, startup e talenti in tutta Europa. Il progetto è ideato e sviluppato dal founder e director, Antonio Prigiobbo, Innovation Designer. Info: https://www.nastartup.it/

Il Meetup di Startup e Investor che Accelerano in Italia e in Europa (e non solo)

Lo StartUp Day e Play sono format di partecipazione, sviluppati in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. Lo StartUp Play è il format online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazioni.

Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma, l’accelerazione open e gratuita per tutti: IdeaSolutions Holding e Quadronica, con i partner Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, Lauro.it, The Spark, Creazione d'Impresa e SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania).