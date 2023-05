Innovation Village 2023: sostenibilità protagonista nella Tech Transfer Area a Villa Doria D’Angri

Una sezione interamente dedicata al trasferimento tecnologico, con dimostrazioni, tavoli di lavoro e panel tematici. È la Tech Transfer Area, visitabile negli spazi espositivi di Innovation Village 2023, il network di riferimento del Sud Italia in programma quest’anno il 10 e 11 maggio a Villa Doria D’Angri, a Napoli. Un’occasione di scambio e condivisione che mira ad ampliare il network di partner e utenti e a trovare possibili connessioni tra i partecipanti.

Nel corso della due giorni della manifestazione, saranno presenti progetti di innovazione sostenibile che intercettano le traiettorie tecnologiche della RIS3 Campania, dalle biotecnologie all’agroalimentare, dall’energia e ambiente ai nuovi materiali, dalle nanotecnologie al monitoraggio dei beni culturali, dall’elaborazione di dati alla mobilità sostenibile.

Sarà, inoltre, possibile organizzare un’agenda di incontri, che avranno luogo durante la fiera, con i vari soggetti e prenotare uno slot tramite la piattaforma-evento di Innovation Village 2023.

Tanti i progetti presenti nella Tech Transfer Area di Innovation Village 2023: Bio Up-Cycling Beauty, per mettere a punto nuovi utilizzi in cosmetica di una nanocellulosa batterica; il sistema catalitico ultracompatto per l’abbattimento simultaneo di pm e inquinanti gassosi emessi da impianti per la produzione di energia da Biomasse; imbarcazione Fefb (Full Electric Foil Boat) con sistema ad ali portanti retrattili (ARP); Smart-Tec, per lo sviluppo di un packaging attivo ed ecosostenibile, costituito da biofilm a base di nanocellulosa batterica, funzionalizzato con peptidi antimicrobici; In Pasta, per la realizzazione di un impasto pilota per la produzione di impasti ad altissima idratazione a base di farine nutraceutiche; Artista, ambiente in virtual reality per la progettazione e la realizzazione tramite stampa 3d di manufatti artigianali; Btplc, sistema innovativo di telecomunicazioni fra un veicolo ferroviario metropolitano ed un centro di controllo remoto, utile allo scambio di dati del treno; Transdairy, il progetto che sostiene la transizione verso un modello più adatto alla realtà della globalizzazione odierna, aumentando la qualità e la sicurezza dei prodotti lattiero-caseari; Nano-Colortec, per lo sviluppo di prodotti vernicianti additivati con nanoparticelle; Saias, attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di un sistema in grado di immagazzinare un’elevata quantità di energia; AiGronomist, sistema di supporto agronomico virtuale per supportare agricoltori e aziende agricole basato sul monitoraggio dei dati di campo tramite sistemi IoT e algoritmi Ai; MisuriAmo la Sicurezza, dpi capace di acquisire, elaborare e valorizzare, mediante certificazione blockchain, informazioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro.