Successo per i napoletani di Tolemaica al Ces di Las Vegas

Successo per la start up napoletana Tolemaica al Consumer Electronics Show (Ces), la fiera mondiale dell'elettronica che si è svolta a Las Vegas. Presentato, anche alla presenza del ministro per l'innovazione tecnologica Paola Pisano, un progetto sulla mobilità, selezionato e sviluppato in collaborazione con Trenitalia, Italferr, Sirti, Studiomapp e DiFly. Si tratta del progetto Digital eyes on Site (DeoS). Il sistema, pensato per semplificare, organizzare e automatizzare i processi di acquisizione ed elaborazione dei dati e delle immagini usati a supporto delle attività di progettazione nei cantieri, è stato sviluppato nell’ambito del programma Open Italy di Elys e prevede l’uso integrato di strumenti innovativi e tecnologie di Object Detection, Artificial Intelligence, Machine Learning e Process Orchestraction.



Domenico De Luca, Angela Aloschi, Ludovico Ciaccia e Antonio Della Notte sono a capo di Tolemaica, tecnologia sviluppata anche per la manutenzione degli asset Terna che offre un servizio brevettato di certificazione con valore legale di data e luogo di immagini e audio tramite smartphone e altri device, dagli scanner ai droni. «È la stessa funzione del tradizionale timbro postale con l'aggiunta dell'istantaneità e dell'automaticità del processo oltre la certezza dell'immodificabilità del dato e la geolocalizzazione», spiegano i responsabili. Dopo la pubblicazione del brevetto è entrata nel capitale la multinazionale giapponese di system integration NTT Data. © RIPRODUZIONE RISERVATA