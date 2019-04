Martedì 2 Aprile 2019, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 15:22

Ancora un evento importate a Napoli che vede protagonista la Digita Academy di San Giovanni a Teduccio. L' aula dell'Academy si è riempita per la prima YouTube Academy. Youtube è oggi il secondo motore di ricerca a livello mondiale e ha raggiunto 1.9 miliardo di utenti unici mensili loggati ogni giorno. La piattaforma ha un enorme potenziale in termini di creatività e di business dando la possibilità di generare contenuti agli utenti per imparare, innovare e partecipare. Per parlare di questo e di molte altre novità riguardanti la piattaforma Adci si è fatta promotrice della prima YouTube Academy del 2019 scegliendo Napoli come location e più precisamente l’oasi digitale della Digita Academy al Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, Università degli Studi di Napoli Federico II.Il workshop è stato pensato per creativi, per agenzie e per gli studenti ed è stato un’ottima occasione per approfondire i trend e le funzionalità della celebre piattaforma video. Ha aperto i lavori del pomeriggio Antonio Pescapè, Direttore della Digita Academy, che dopo aver brevemente presentato ai numerosi presenti le attività della Academy da lui diretta si è soffermato sull’importanza del digitale e dei dati nel settore del marketing e della pubblicità.A seguire l’intervento di Carla Leveratto e Giacomo Zanni di Google e Youtube che si sono soffermati sul modello di business di YouTube, sulla filosofia della piattaforma e hanno presentato tanti esempi di best practice, dati aggiornati, news sulle nuove funzionalità.Prima di una interessantissima discussione finale aperta a tutti i partecipanti dell’aula gremita, c’è stata la testimonianza d’eccezione dei TheJackal, il giovane team partito con Youtube e che oggi è una società di videoproduzione che annovera nel suo portfolio collaborazioni con grandi marchi, che ha presentato e commentato alcuni dei suoi video e prodotti di successo a partire dall’ultimo video su Gomorra.