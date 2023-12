Adriana Lima, le critiche dopo il red carpet: «Non ho avuto il coraggio di riguardare le mie foto»

Adriana Lima ha ricevuto diverse critiche per il suo aspetto fisico. La modella di Victoria Secret con la gravidanza ha visto il suo corpo cambiare, ma si è sempre detta fiera di questa cosa. A novembre scorso la Lima ha presenziato al red carpet di Hunger Games facendo piovere su di sè un'ondata di critiche.

Nel corso dei primi giorni del mese di novembre appena passato, Adriana Lima si era ritrovata a dover fronteggiare alcune dure critiche ricevute da haters e follower per il suo aspetto fisico sia sotto un post da lei pubblicato su Instagram, sia dopo la sua apparizione sul red carpet della premiere di “Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes”.

La modella in una lunga intervista rilasciata a Harper’s Bazaar Arabia ha parlato di come si è sentita nel rivedere le proprie foto.

I commenti sul web non hanno scoraggiato la Lima che ha detto in merito: «Sono molto forte in questo senso e, onestamente, mi sono guardata prima di uscire e mi sentivo benissimo. Ero con i miei figli e loro mi guardavano e dicevano: “Mamma! Sei così bella!”». Sul cambiamento del suo aspetto ha detto: «Era tutto strano perché non mi vedevo così. Io ancora non mi vedo così… Non mi sono offesa o altro, però mi è venuto da ridere. Il punto è che non ho 16 anni. Ho iniziato a fare la modella a 16 anni ma non ne avrò mai più 16. Ho 42 anni e sono felice come non lo sono mai stata. Accetto la mia età e non cambierò per nessuno».