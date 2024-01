«Ho mandato via Alessandra Amoroso dal ristorante, ma poi l’ho invitata a tornare e lei è venuta»: il video del cameriere diventa virale

«Ho mandato via Alessandra Amoroso, ma poi l’ho invitata a tornare. E lei è tornata». Un cameriere del ristorante “Antica Osteria” di Ossana, in provincia di Trento, ha raccontato su TikTok la storia dell’insolito incontro con la cantante.

Il 31 dicembre Andrea Marziano aveva pubblicato un video che iniziava così: «Ho mandato via Alessandra Amoroso dal ristorante».

Il ragazzo aveva poi continuato il racconto, spiegando di non aver riconosciuto chi fosse la persona che si era avvicinata a lui per chiedergli un tavolo: «Entra questa ragazza con il compagno e mi chiede se avessi un tavolo, io guardo l’agenda e le rispondo di no, perché eravamo al completo. Lei mi ringrazia si gira e se ne va».

Fin qui tutto normale, a far notare al ragazzo che aveva appena mandato via Alessandra Amoroso è un suo collega, che, a differenza sua, l’aveva subito riconosciuta. «Non avrei comunque potuto fare niente perché eravamo al completo, però mi è dispiaciuto».

In chiusura del primo video Marziano aveva lanciato un appello: «Alessandra, mi dispiace averti mandato via. Torna e ti prometto che un tavolo te lo trovo».

E lei ha accettato l’invito: il 3 gennaio, infatti, Marziano ha pubblicato un nuovo video: «Ieri sera ho servito Alessandra Amoroso nel ristorante dove lavoro».

La cantante, stavolta, si è ricordata di prenotare: «È stata il primo personaggio famoso che ho servito e avevo un po’ di ansia. Ma lei è stata dolcissima, una coccola, mi ha messo subito a mio agio. Sono stato contentissima di averla servita e, prima che andasse via, le ho chiesto di farci una foto insieme e lei ha detto di sì».