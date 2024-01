Andrea Delogu sfida il gelo in Lapponia: «Vi consiglio la Finlandia, ma sono pazzi». L'imprevisto in sauna

Andrea Delogu e il compagno Luigi Bruno hanno deciso di regalarsi una vacanza in Lapponia, che si trova in Finlandia. I due fidanzati hanno vissuto mille avventure che la speaker radiofonica ha condiviso con ironia su Instagram. Nelle sue ultime storie, infatti, Andrea ha annunciato ai follower che lei e Luigi stanno tornando in Italia ma, prima, ha raccontato cos'è accaduto nelle scorse ore.

Andrea Delogu, con questo viaggio in Lapponia, ha sfidato il freddo artico e non ha avuto timore di fare escursioni con i cani da slitta a -30 gradi. Tuttavia, la speaker si è dovuta arrendere quando le guide finlandesi si sono fermate a spiegare un punto di interesse con il gelo che soffiava loro intorno.

Andrea e Luigi si sono rifugiati in una baita: «Questi finlandesi sono pazzi. Sono davvero bravissimi, hanno la mia stima per come si dedicano al lavoro, ma io dico, fa un freddo... secondo me avrebbero potuto spiegare tutto in un posto chiuso, però, comunque, va bene lo stesso». Poi, la speaker, in un'altra storia aggiunge: «In questa avventura ci sono tanti intoppi e moltissimi imprevisti ma è tutto così incredibile e abbagliante che ne vale davvero la pena. Quindi, alle vostre domande: la consiglieresti? La risposta è: SI al 100%».

Infine, Andrea Delogu ha raccontato ai suoi follower che lei e il fidanzato desideravano provare la sauna dentro al ghiaccio.

Quindi, ecco che i due sono entrati in una specie di cunicolo dove, per fare evaporare l'acqua e quindi scaldare l'ambiente, hanno dovuto attizzare i carboni.

All'interno della stanza, tuttavia, si è creato così tanto fumo che i due facevano fatica a vedersi e, addirittura, a respirare. Andrea, infatti, si è rivolta a Luigi tossendo e dicendo: «Amore io devo uscire, sto soffocando». Poi, però, ha aggiunto: «No aspetta, aspetta, mi sono ambientata».