Annalisa: «Katy Perry? Sono una sua grande fan da tanto tempo. Ecco cosa mi ha detto a Los Angeles»

Annalisa si trova a Los Angeles, dove è stata premiata dalla Billboard con il premio Global Force per la sua influenza musicale in Italia e non solo. Questo è un momento davvero d'oro per la carriera dell'ormai ex allieva di Amici che, da allora, ha fatto davvero tantissima strada e, grazie al suo talento, si è affermata anche nel panorama musicale estero. Quando Annalisa ha pubblicato le foto della serata della premiazione, ha voluto ringraziare Katy Perry «per le sue parole» non svelando, però, che cosa le avesse detto la popstar. In una recente intervista, la cantante ha reso noto il "mistero".

L'intervista di Annalisa

Annalisa è la prima italiana a vincere il premio Global Force di Billboard e, in questo momento della sua carriera, si sente davvero grata per tutto l'impegno, il lavoro e il sudore che ci ha messo per arrivare fino a questo punto. Non potrebbe essere più felice di così anche perché, oltre alla soddisfazione personale, è riuscita a conoscere una delle sue cantanti preferite: Katy Perry.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Annalisa ha fatto sapere cosa si sono dette lei e la popstar americana: «Sono una sua fan sfegatata e ho voluto farle i complimenti. Le ho raccontato che la ammiro da tanto e lei mi ha detto che sul palco ho parlato molto bene in inglese».

Poi, in merito a lanciarsi nel mercato musicale estero, Annalisa ha detto: «Sì, ci sto già lavorando. Ci saranno notizie a breve: sicuramente riguarderanno la Spagna, ma anche altro. Non ancora un tour perché fino a quest’estate ho troppe date, ma in futuro assolutamente».

Annalisa, il successo di Sinceramente

Annalisa l'aveva detto ancora prima di Sanremo che il suo brano "Sinceramente" sarebbe stato un pezzo ballabile e molto orecchiabile.

Forse, però, nemmeno lei si aspettava tutto il successo che ha avuto. La canzone, infatti, è la più trasmessa in radio da quando è finito il Festival e la più utilizzata dagli utenti TikTok per i video.