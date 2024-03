Annalisa riceve il Global Force ai Billboard di Los Angeles: è la prima artista italiana nella Top 100 Global

Annalisa si sta confermando sempre di più la vera regina del pop italiano e non solo. A testimoniarlo c'è il Global Force Award ritirato a Los Angeles nell'ambito dei Billboard Women in Music, dato alle principali artiste in grado di lasciare il segno nella musica internazionale e di essere di ispirazione per le nuove generazioni. Annalisa è la prima artista italiana ad entrare nella Top 100 Billboard Global e quindi a ritirare questo prestigioso premio. La giovane cantante italiana è stata accolta con un lungo applauso dagli spettatori dello YouTube Theater at Hollywood Park e dopo aver ritirato il premio, si è raccontata brevemente al pubblico in sala citando tre delle sue ultime canzoni: “Bellissima”, “Mon Amour” e “Sinceramente”, con cui si è classificata al terzo posto in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo.

Sinceramente

A proposito di quest'ultimo brano, Annalisa ha voluto spiegarne il significato, rispondendo indirettamente anche a qualche polemica social in cui veniva accusata di fare canzoni troppo “leggere” e prive di contenuto: «Sinceramente, è una lettera d’amore.

La serata

Nel corso della serata, che da oggi (7 marzo) è visibile su Billboard.com, Annalisa ha avuto modo di incontrare e scattare dei selfie (che ha pubblicato su Instagram) con colleghe del calibro di Katy Perry, PinkPanteheress e Young Miko. L’evento ha premiato, tra le altre, anche Karol G, Ice Spice, Charli XCX e Kylie Minogue.