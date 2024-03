Annalisa sbarca a Los Angeles tra le grandi donne della musica: selfie in aereo e cena con sorriso prima della premiazione Billboard

Annalisa è diventata la regina indiscussa del pop italiano. I suoi brani, a partire da Bellissima, hanno collezionato dischi di platino su dischi di platino e sono stati tra i più passati in radio nel 2023 e nei mesi scorsi. La cantante ligure, poi, è salita sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Sinceramente facendo impazzire i suoi fan (ma non solo). Su di lei c'erano aspettative molto alte ma nessuno immaginava che il brano potesse diventare un successo planetario, basti pensare ai ragazzi del gruppo di ballo della Scuola Internazionale in Kenya che hanno registrato un video in cui si muovono al ritmo della canzone. Grazie al grande esito del pezzo, Annalisa mercoledì 6 marzo riceverà il premio Global Force di Billboard a Los Angeles. La cantante, come mostra nelle sue storie Instagram, si trova già in California.

Stando a quanto riporta EarOne (ovvero, il portale di classifiche musicali sempre aggiornate), “Sinceramente” di Annalisa sarebbe il brano più trasmesso dalle radio italiane e la canzone più utilizzata su TikTok. Proprio per questo motivo e per l'influenza che la cantante sta avendo nel panorama della musica italiana, Billboard Italia ha deciso di inserirla tra gli artisti di alto livello che si meritano il riconoscimento internazionale. Annalisa verrà insignita del premio “Global Force” alla Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale che si terrà allo YouTube Theater di Los Angeles. Alla serata, saranno presenti star del calibro di Kylie Minogue o Ice Spice.

Capelli sciolti, rossetto rosso mattone, outfit nero e un sorriso che dice tutto. Annalisa ha postato su Instagram un brevissimo video selfie mentre si trova in un ristorante di Los Angeles, precisamente a Rodeo Drive.

La cantante sicuramente vivrà un'emozione unica nella serata californiana che la aspetta.