Ariadna Romero ufficializza la storia con Julio Iglesias Junior. Poi, la foto con il bambino di Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero ha ufficializzato la propria storia d'amore con il cantante Julio Iglesias Junior, figlio dell'artista spagnolo e fratello della popstar Enrique Iglesias. L'ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, qualche tempo fa, era stata paparazzata in compagnia del musicista ma non si era mai espressa in merito al nuovo flirt o comunque all'uscita. Ora, la modella ha deciso di uscire allo scoperto dedicando un nuovo post Instagram al compagno. Insieme a lui c'è anche il suo bambino Leonardo.

Ariadna Romero ha pubblicato due foto sul proprio profilo Instagram che non lasciano spazio ad alcun dubbio. La prima la ritrae molto vicina a Julio Iglesias Junior e la seconda vede il cantante sorridente con Leonardo (figlio della modella e dell'ex compagno Pierpaolo Pretelli).

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi scrive semplicemente: «Noi», aggiungendo un cuore rosso e ufficializzando, così, la storia d'amore con l'artista che, a sua volta, ha pubblicato gli scatti sui propri canali social.

Il post ha riscosso moltissimo successo e, infatti, i fan di Ariadna sono davvero felici di vederla così serena e sorridente accanto al nuovo compagno.

In questo momento, Ariadna Romero e il suo bambino vivono stabilmente a Miami, Stati Uniti.

La modella si è trasferita nel Paese a stelle e strisce per essere più vicina alla sua famiglia d'origine e, poi, per sviluppare vari progetti di lavoro.