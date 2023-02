Aurora Ramazzotti, l'album dei ricordi continua: «Riviverli è bellissimo». E tra le foto spunta Goffredo

I ricordi stampati. Continua la collezione di foto di Aurora Ramazzotti che ha deciso di stampare oltre 100 foto per immortalare e tenere sotto mano i momenti più belli e divertenti della sua vita. «Intanto l'album procede» scrive la figlia di Michelle Hunziker mentre continua ad riempire l'album di scatti fotografici con amici e parenti.

Dai più buffi ai più romantici, Aurora mostra ai fan tutti i ricordi, tra lavoro e vacanze, e tra questi non può mancare il suo Goffredo Cerza. Foto in prima linea del compagno, che presto diventerà padre del loro primo bebè, mentre mangia, poi sott'acqua con Auri e, ancora, in gruppo con gli amici. «Rivivere i ricordi è bellissimo» scrive ancora Ramazzotti nella story successiva.

Aurora Ramazzotti non si ferma mai. Lo sport, una delle sue più grandi passioni è sempre presente nella sua quotidianità e, non solo. Dispensa consigli a tutti e workout utili. Come ieri mattina, quando la figlia di Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram delle stories del suo allenamento: «Il messaggio per chi può per sentirsi bene nel proprio corpo» scrive sponsorizzando l'allenamento griffato Nike. Tra le stories una foto in palestra mentre indica il segno di Vittoria, in tenuta sportiva e pancione in bella vista. E fra un allenamento e l'altro, Ramazzotti si gode momenti di relax con la sua famiglia.