Aurora Ramazzotti, la confessione a Diletta Leotta: «Vorrei un altro figlio ma prima penso al mio corpo»

Ha appena festeggiato i suoi 27 anni da mamma e Aurora Ramazzotti già pensa a un altro figlio. Ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante 2, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast (disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione), la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha parlato dei suoi progetti familiari futuri ma anche della sua nuova vita, alle prese con il piccolissimo Cesare. «C'è dentro di me l'ipotesi di un altro figlio, però è ancora lontana. È tutto tanto quindi vorrei un attimo riprendere possesso di me stessa, del mio corpo, di quello che posso fare. Puoi capirmi benissimo tu...» ha raccontato Aurora a Diletta Leotta, anche lei neomamma.

E sul rapporto con il compagno Goffredo, Aurora racconta: «È un papà bravissimo.

Di nonna Michelle e nonno Eros, Aurora dichiara: «Abbiamo una famiglia allargata. È bello per questo, noi ci vogliamo tutti molto bene e i bambini uniscono le famiglie. I miei genitori sono contentissimi. Vedo che hanno lo sfondo del telefono con le foto di Cesare, sono proprio fieri. È molto emozionante per me, soprattutto perché io sono una un po' fredda a volte nelle emozioni, mi colgo a lasciarmi andare molto di più quando c'è Cesare».