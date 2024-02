Aurora Ramazzotti in palestra rifiuta il work out: «Adesso faccio i capricci come Cesare»

Aurora Ramazzotti continua a documentare la vita da mamma del piccolo Cesare, venuto al mondo il 30 marzo 2023. Molti dettagli della sua vita sono cambiati, ma con la sua ironia, Aurora Ramazzotti restituisce un racconto trasparente su cosa significa diventare mamma oggi. Tra tutti il suo approccio alla palestra e all'allenamento. Tuttavia la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continua a mostrare una serie di gesti quotidiani e naturali della sua nuova vita. Infatti, nelle ultime ore, con un video selfie ha cercato di riprendersi durante il suo allenamento. Solo che rifiuta il suo work out. «Non voglio andare a terra. No e no. Proprio come fa Cesare. No e no. Cesare dice prima no».

Una mamma come tante, dunque, pronta a confrontarsi con le altre raccontando la propria esperienza e condividendo le proprie emozioni su Instagram. Dallo scorso 30 marzo Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono genitori e oggi, lei vuole rispettare con costanza e dedizione gli allenamenti in palestra.

O almeno, ci prova.

Sarà perché vuole semplicemente tenersi attiva ma una cosa certa è che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros si immortala in canotta, leggings e sneakers con il suo personal trainer.