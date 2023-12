Beatrice Valli, Capodanno a casa (con spaghetti alle vongole): «Nel 2024 sposerò Marco Fantini in chiesa»

Beatrice Valli, quando ha un momento libero, si dedica sempre ai suoi follower e ama rispondere alle loro numerosissime domande. L'influencer, quindi, ha aperto un ultimo box delle domande per questo 2023 che è stato per lei un anno ricco di emozioni, a cominciare dalla più bella: la nascita della sua ultima bambina, Matilda Luce. Beatrice ha spiegato anche cosa si augura per l'anno che verrà e, soprattutto, i programmi d'amore fissati sul calendario.

Beatrice Valli ha dedicato un po' di tempo ai suoi follower e loro ne hanno approfittato per farle qualche domanda. Qualcuno, ad esempio, le ha chiesto cosa avesse in programma per la notte di Capodanno e lei ha risposto: «Per Capodanno preferiamo sempre rimanere a casa perché con i bambini è sempre un caos organizzarsi per uscire o fare trasferte, a meno che, non andiamo a casa di amici. Abbiamo sempre festeggiato a casa nostra, amiamo preparare la cena e stare con amici e in famiglia e, così, faremo anche quest'anno! Stasera preparerò gli spaghetti alle vongole tanto attesi».

Poi, un follower ha chiesto a Beatrice quali siano le sue aspettative per il 2024 e lei ha fatto sapere: «Sincerità, verità, purezza e lealtà. Sono positiva quest'anno».

Infine, Beatrice Valli ha anche ribadito che si sposerà nuovamente con Marco Fantini ma, al contrario della prima volta, nel 2024 i due si uniranno con un matrimonio religioso: «Battezzeremo Maty quando io e Marco ci sposeremo in chiesa».