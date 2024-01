Beatrice Valli: «Io e Ludovica? Sono più legata a Eleonora, ma non abbiamo litigato...»

Quando si parla delle sorelle Valli, soprattutto di Ludovica e Beatrice sono sempre state al centro del gossip e di diverse critiche per il loro rapporto. Le due influencer non si frequentano molto (soprattutto nell'ultimo periodo) tant'è che alcuni follower hanno iniziato a pensare che avessero litigato. A fare chiarezza in merito a tale argomento è stata proprio Beatrice Valli che nelle ultime ore ha parlato del suo rapporto con la sorella ed ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower.

Le parole di Beatrice Valli

«Non mi piace parlare di questi argomenti e lo avete visto - ha sottolineato Beatrice Valli nelle sue Instagram stories -.

Non che ci sia nulla di male o di cattivo, anzi. Ma per il semplice fatto che come in ogni famiglia/vita o parentela ci siano rapporti più stretti rispetto ad altri. Voglio precisare che io e Ludovica non abbiamo litigato ma che sono molto più unita e legata a mia sorella Eleonora. Questo non significa che non ci sia per una e per l'altra o che non ci sia rispetto. Spero di aver risolto ogni vostro dubbio».

L'ex tronista ha aggiunto: «Con i figli di Eleonora? Come se fossero figli miei. Vivo di più i figli di Eleonora quindi mi godo a pieno loro. Anzi spesso dico ad Ele di lasciarmeli. Amo averli in casa tutti insieme».