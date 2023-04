Beatrice Valli e Marco Fantini, prime ore con Matilda Luce. Ma è polemica: «Mettetevela una maglietta ogni tanto»

Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati genitori da pochi giorni della loro quarta bambina: Matilda Luce che è nata dopo una gravidanza non proprio semplice come più volte spiegato dall'influencer (a causa dei continui giramenti di testa e delle vertigini). Nelle ultime ore, Beatrice e il marito hanno postato alcune foto e video sui social condividendo con i follower i primi dolci momenti con la neonata. Si è, però, scatenata la polemica.

Beatrice Valli, la riflessione dopo il parto: «Ecco il momento più bello ma anche il più difficile dell'essere mamma»

Beatrice Valli e la gaffe sul nome della figlia dopo il parto: il dettaglio social che non sfugge ai fan

Beatrice Valli e Marco Fantini, le dolci parole per la piccola Matilda Luce: «All’Amore e alla Luce che emani»

La polemica social

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno postato alcune foto e storie con la piccola Matilda: la mamma la allatta e la coccola e il papà la stringe tra le sue braccia e le fa sentire il calore del suo corpo appoggiandole il minuscolo visino al petto nudo. Proprio questa immagine ha scatenato la polemica. Alcuni utenti su Instagram hanno, infatti, commentato: «Rigorosamente a torso nudo... altrimenti non si può pubblicare!», «Mettetevela una maglietta una volta ogni tanto» oppure ancora «Il papà a torso nudo, mah... neanche avesse partorito lui».

Alle critiche social, Beatrice Valli ha risposto: «Si chiama skintoskin ne avete mai sentito parlare? Importantissimo sopratutto per i neonati nei primi giorni di vita ! Informatevi». Effettivamente, lo "skintoskin" è una tecnica che tutti i pediatri consigliano di mettere in pratica nei primi momenti di vita di un neonato, serve per farlo rilassare e aiutarlo a ridurre lo stress accumulato durante il parto.

Beatrice Valli torna a casa

Beatrice Valli ha raccontato ai suoi follower che il parto è stato molto sereno e tranquillo e, infatti, l'influencer e la sua bambina sono già ritornate a casa dove ad aspettarle c'era il fratellino Alessandro e le sorelline Bianca e Azzurra che hanno accolto mamma e neonata con palloncini colorati e disegni.