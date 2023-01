Bianca Atzei: «Non dormo più per le poppate notturne, ma sono felice così»

Bianca Atzei è diventata mamma del suo primo bambino Noa Alexander, pochi giorni fa. La cantante, che è ora tornata a casa dall'ospedale, si sta godendo appieno il neonato e nonostante, tramite le storie su Instagram, abbia spiegato che non dorme praticamente più, allo stesso tempo ha detto che vuole esserci al cento per cento e questo è il motivo per cui durante la notte si sveglia più volte: per regolare le poppate.

L'ultima storia che Bianca ha postato è davvero dolce.

L'ultima storia Instagram che Bianca Atzei ha postato la ritrae questa mattina, domenica 29 gennaio, alle 7:09, con il suo piccolo Noa. La cantante scrive: «Tanto amore per te». Effettivamente Bianca ha dichiarato di scoppiare di gioia perché uno dei suoi sogni più grandi era quello di diventare mamma e ora che lo è desidera solo stare accanto al suo bambino. La cantante in un monologo a Le Iene aveva spiegato come il percorso per rimanere incinta non fosse stato semplice.

Bianca Atzei ha, però, un grande aiuto in casa: il compagno Stefano Corti che di giorno e di notte aiuta la fidanzata con il bambino. Le storie Instagram che posta Stefano sono a dir poco esilaranti: alla iena piace scherzare con il figlio appena nato e con la compagna che finge di arrabbiarsi.