Chanel Totti e Cristian Babalus, pranzo romantico in riva al mare: sushi, coccole e tanto amore

Chanel Totti, 16 anni e il suo primo grande amore. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è una delle influencer più seguite sui social e continua ad attirare l'attenzione del web. Il cognome, si sa, è una calamita, così come i suoi viaggi con il suo fidanzato Cristian Babalus, 20 anni, suo partner in tutte le sue avventure 2.0.

Dopo un’estate insieme, l’approvazione di mamma Ilary e i baci social, i due fidanzatini sono sempre più uniti tanto da trascorrere anche il Capodanno lontano dall'Italia e dalla famiglia.

La coppia, ancora oggi, si trova a Sharm el-Sheikh, in Egitto. E nelle ultime ore Chanel ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories in cui mostra il suo pranzo romantico insieme a Cristian in riva al mare. Sushi, coccole e tanto amore: i due fidanzatini, legati dallo scorso aprile, stanno trascorrendo questi giorni all'insegna del relax e del divertimento.

La relazione tra Chanel e Cristian Babalus non è iniziata nei migliore dei modi. Prima della figlia di Ilary Blasi e Totti, Cristian era legato Martina De Vivo, mamma della figlia Kylie, che ha accusato Chanel Totti di essere la causa della fine della relazione con il compagno a due mesi dalla nascita della piccola. Accuse alle quali la figlia di Ilary Blasi non ha mai risposto anche se il fidanzato ha prontamente preso le sue difese.

Cristian Babalus e Chanel oggi sono ufficialmente fidanzati e si godono la lora bellissima e spensierata storia d'amore.