Chanel Totti, vacanze di Natale di extra lusso e critiche social: «Sembri una di 40 anni»

Per le vacanze di Natale, Chanel Totti insieme al suo fidanzato Cristian Babalus ha scelto come meta Monte Carlo. Il suo stile di vita è sempre stato criticato sui social, dove sono in molti a ritenere che la ragazza ostenti la sua vita di lusso a soli 16 anni. Anche in questa occasione le polemiche non sono mancate.

Ristoranti, hotel, viaggi, auto di lusso, è questa la vacanza di Chanel Totti, trascorsa insieme al suo fidanzato e a suo fratello Cristian. Insieme sono andati al ristorante Crazy Pizza di Briatore, hanno preso una limousine e hanno alloggiato in un hotel da sogno. Questa vacanza, però, ha portato non poche critiche sui social, in merito c'è chi ha scritto: «E questa sarebbe una di 15 anni? Ne dimosta 25. Dove corre? Solo business, vestiti, like, viaggi e niente altro. Vuoto senza contenuto ed intelligenza» e anche «Sei bella ma sembri una 40enne».