Chiara Ferragni a Dubai, haters all'attacco: «Per starle vicino bisogna sposarsi tutta la famiglia»

L'ennesimo post Instagram di Chiara Ferragni che mostra la sua vacanza a Dubai. L'imprenditrice digitale ha così scelto di lasciarsi alle spalle i momenti più difficili e la crisi matrimoniale con Fedez andando via dall'Italia con i figli, Leone e Vittoria, la madre Marina Di Guardo, la sorella Valentina Ferragni e il fidanzato di lei, Matteo Napoletano. Qualche suo follower però non ha approvato l'unione della famiglia Ferragni. «Devi cambiare mood», «la tua famiglia è sempre dietro di te». «Essere vicina a te vuol dire sposarsi tutti». Sono queste le parole che alcuni dei suoi follower hanno scritto a corredo del post Instagram.

Il post

Numerosissimi sono stati i commenti di alcuni utenti (e soprattutto molti hater) a corredo del post Instagram che Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo. «Essere vicino a lei significa sposarsi tutta la famiglia.

Io non lo avrei mai fatto», ha scritto un utente. E l'imprenditrice digitale ha così riposto: «Non è mai stato così».

«I bambini si divertono solo con il papà», ha scritto un hater. Chiara Ferragni non ci sta all'ennesimo commento pungente ed ha risposto con tono deciso all'hater. «Ma come fate a dire queste cose come se foste con noi e sapeste la realtà delle cose - ha sottolineato Chiara -. Ma in che senso? La famiglia non è sempre con me ma lo è quando ho bisogno di loro. Cosa c'è di strano? Avete un'idea molto distorta della realtà».