Chiara Nasti, hater all'attacco: «Povero Thiago, sta crescendo con una bambina per mamma»

Chiara Nasti mamma di nuovo al centro delle critiche. Il motivo? L'influencer è stata criticata da un hater per come cresce il piccolo Thiago. La moglie del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, è solita condividere con i suoi follower video e foto del figlio attraverso le sue Instagram stories. E proprio nelle ultime ore, Chiara Nasti ha pubblicato un video in cui balla a ritmo di musica e si agita con in braccio il figlioletto. «Ma quanti anni hai? Sembri una bambina e non una mamma. Non lo guardi mai e hai sempre qualcuno che paghi e si prende cura di lui. Vivi una vita finta che il giorno che qualcosa andrà male darai la nasata più grossa della storia». Sono queste le parole che l'hater ha scritto per criticare l'influencer.

«Ma sinceramente da quando è nato lo cresco sola non avendo neanche la mia famiglia in famiglia in città.

Cioè avevi la possibilità di scegliere di essere una persona buona e gentile e invece no. Le hai tutte te brutta e cattiva. La nasata l'hai avuta già tu. Sei un concentrato di malignità e disarmonia tesoro». Poi, ha aggiunto: «Le spedirei in un altro pianeta brutte e cattive. Non voglio respirare la stessa aria».