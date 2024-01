Chiara Nasti, mamma bis alle prese con gli ormoni: «Piango sempre, le nausee sono terribili»

Chiara Nasti, tra qualche mese, diventerà mamma per la seconda volta, anche se non conosce ancora il sesso del nascituro o della nascitura. I suoi fan non vedono l'ora di scoprire cos'ha organizzato questa volta per il gender reveal. Nel frattempo, il pancino dell'influencer cresce e gli ormoni tipici della gravidanza si fanno sentire, proprio come spiega nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram.

Chiara Nasti, qualche giorno fa, aveva spiegato ai suoi fan che questa gravidanza era davvero diversa da quella precedente: quando era incinta di Thiago, come da lei dichiarato, tutto è filato liscio, in modo tranquillo. Ora, invece, le nausee sono terribili e molto frequenti, proprio per tutte queste caratteristiche diverse, l'influencer pensa di aspettare una bambina, ma è solo una sensazione, dice lei.

Oltre ai disturbi fisici, Chiara, nelle ultime storie Instagram, ha spiegato: «Comunque ragazze, mi rendo conto che con gli ormoni della gravidanza non si può fare niente.

Sarà che io sono una piagnucolona, cioè quando si tratta di mio figlio piango per tutto, cioè a prescindere dal fatto che qualunque cosa mi emozioni io piango, ma in questo periodo ho proprio la lacrima facile. Comunque, sono andata a vedere l'asilo per Thiago perché vorrei mandarlo a settembre, quindi, già mi sto informando e tutto e nulla, mi sono fatta dei pianti con le maestre che erano tutte lì a consolarmi e io a giustificarmi che comunque sono gli ormoni della gravidanza che mi fanno questo effetto... Non so se sia capitato anche a voi, ma a me sembra nato ieri Thiago e, invece, sto già andando a vedere la scuola... è assurdo».

Chiara Nasti scoprirà a breve se Thiago avrà un fratellino o una sorellina e, intanto, il suo pancino cresce e lei non lo nasconde più, anzi, dopo avere annunciato la gravidanza, i selfie allo specchio e di profilo sono aumentati e la giovane mamma non vede l'ora di scoprire il sesso.