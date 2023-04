Christina Aguilera e la rivelazione hot: «Amo il sesso orale, conosco bene la fisiologia e le aree sensibili e mi diverto»

La cantante Christina Aguilera negli ultimi giorni è sotto i riflettori a causa di alcune dichiarazioni che superano i famosi tabù sul sesso. Ospite nella puntata del podcast Call Her Daddy la popstar è entrata nel dettaglio di come le piace fare sesso orale, definendosi una sostenitrice della fellatio praticata fino alla fine.

Una dichiarazione forte che va oltre i giudizi delle pesone. Anche nelle sue canzoni, la popstar ha sempre affrontato temi come l'accettazione di sé in tutte le sue possibili sfumature. Anche se a vent'anni era tutto diverso e complicato. «Mi dicevo: "Devo fare canzoni che abbiano un significato per me e che siano valide per quello che sono, senza paura e parlando di qualsiasi cosa". E questo include la sessualità», ha raccontato la popstar nel podcast.

La popstar che spopolava nei primi anni Duemila, reinventatasi oggi come sex promoter, ha dichiarato: «Amo fare i po***ni. Sono consapevole che ad alcune donne non piace, ma per me è eccitante».

Insomma, una cosa è sicura: le ultime dichiarazioni di Christina Aguilera sono tra le più trasgressive mai pronunciate dall'artista. «Adoro praticare il sesso orale, conosco bene la fisiologia e le aree sensibili, e mi diverto letteralmente. Ho sentito che ad alcune donne non piace, ma non capisco, io lo trovo eccitante», ha spiegato la cantante.

Sui posti più strani dove Christina Aguilera ha fatto sesso: «C’è il mixer per gli effetti dello studio di registrazione! Ci sono stata chinata sopra un paio di volte, è divertente… anche sull’aereo può essere piacevole. Non riesco a credere di non essere mai stata beccata in tutte queste situazioni!», ha dichiarato la cantante.