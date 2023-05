Cruciani mangia la carne di orso: «Amo gli animali da vivi e anche nel piatto». Il video scatena i social

Giuseppe Cruciani mangia la carne di orso e scoppia il caos sui social. «Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto. Per questo ho sperimentato la carne di orso. Morbida, tenera, gustosa: voto 10. Ma non vi agitate: prodotto acquistato in Slovenia, paese civile, certificato e poi consumato in Friuli. Tutto regolare. Viva la libertà», ha scritto sul proprio profilo Instagram il conduttore radiofonico pubblicando il video del banchetto.

Il video

Ecco che a poche ore dal suo approdo al Festival dell’Economia Trento, dove Cruciani condurrà il programma radiofonico “La Zanzara” in formato live (in piazza Cesare Battisti con il collega David Parenzo alle 18.30 e con l’aggiunta di Pierluigi Pardo alle 22 all’Auditorium Santa Chiara), conduttore radiofonico torna a far parlare di sé scatenando le reazioni degli animalisti e non solo.

Le reazioni

«C'era da aspettarselo, dopo lo striscione e il blitz che lo definiscono amico dei cacciatori e nemico degli Animali, Giuseppe Cruciani ha risposto nel modo più ovvio e banale: ha diffuso un video in cui lo si vede mangiare carne di Orso. Noi non ci scandalizziamo: conoscendo Cruciani, sappiamo che per mantenersi l'audience sarebbe disposto a mangiare qualsiasi cosa» hanno commentato attraverso una nota Centopercentoanimalisti.