«La loro retorica è insopportabile. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo». Queste le dichiarazioni di Giuseppe Cruciani, durante il programma Dritto e Rovescio su Rete 4.