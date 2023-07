Grande Fratello vip, i nuovi opinionisti: «Paola Barale e Giuseppe Cruciani al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti»

Tutto pronto per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. O quasi... Alfonso Signorini starebbe preparando il cast proprio in questi giorni per assicurarsi il successo, ancora una volta, della prossima stagione del programma che 24 ore su 24 intrattiene migliaia di telespettatori.

La conduzione del direttore del settimanale di gossip Chi, per il momento, pare essere l'unica assolutamente certa. Ma i nomi dei primi opinionisti che sostituiranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono ormai dati per assodati.

Grande Fratello, Alfonso Signorini e il rebus opinionisti: chi va e chi resta

Signorini 'bacchettato' da Pier Silvio: «Non lo fare più». Cos'è successo alla presentazione dei palinsesti Mediaset

Gfvip: totonomi degli opinionisti

L'ottava edizione del Grande Fratello Vip arriverà a settembre con volti noti e non del mondo dello spettacolo. A sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti potrebbero essere Paola Barale e Giuseppe Cruciani.

I due nomi circolano ormai da diverso tempo e, anche l'esperto di gossip Amedeo Venza, confermerebbe che per la showgirl mancherebbe solo di concordare lo stipendio.

I due volte sarebbero molto graditi ai telespettatori, mentre, Giulia Salemi, invece, dovrebbe essere tra le conferme del programma al timone della parte social della trasmissione.