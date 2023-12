David Beckham in mutande: «L'elettricista è venuto a riparare la tv... benvenuto». La foto postata da Victoria diventa virale

A quanto pare sembra proprio che David Beckham si trovi particolarmente a proprio agio in boxer. E lo ha dimostrato anche nelle ultime ore: quale utfit migliore per svolgere alcuni lavoretti di casa? Victoria Beckham ha infatti pubblicato una foto di suo marito mentre aggiusta il televisore e l'ha condivisa sul suo profilo Instagram. E in meno di un'ora sono piovuti centinaia di migliaia di like da parte dei suoi follower.

Il post

«L'elettricista è venuto a riparare la tv...

benvenuto!». Sono queste le parole che Victoria Beckham ha scritto a corredo del post Instagram. Beckham si mostra con un fisico da modello anche tra le mura di casa. Numerosissimi sono stati i like e i commenti dei follower a corredo del post che David Beckham ha pubblicato su Instagram. «Non so cosa stia aggiustando ma anche il mio si è rotto. Posso avere il suo nomero?», ha scritto una follower. E ancora: «Grazie perché hai fatto tanto per l'umanità».