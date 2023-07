Diletta Leotta e Michelle Hunziker, l'ultima puntata del podcast e la tenera promessa: «Mi terrà la mano»

Ormai manca davvero pochissimo: a breve, Diletta Leotta stringerà tra le sue braccia la sua bambina che dovrebbe nascere nelle prime settimane di agosto. La conduttrice di Dazn ha cercato, in tutti questi mesi, di prepararsi all'arrivo della piccola e ha promesso che seguirà i consigli che le hanno dato le sue amiche durante le interviste nel suo podcast Mamma Dilettante. L'ospite dell'ultima puntata del programma è Michelle Hunziker.

Diletta Leotta, ormai, non sta più nella pelle: non vede l'ora di conoscere la sua bambina.

La conduttrice sta raccontando la sua gravidanza e i dubbi sulla maternità, all'interno del suo podcast, nel quale ha ospitato tantissime amiche. L'ultima che ha avuto il piacere di intervistare è Michelle Hunziker che le ha dato tanti utili consigli. Diletta ha pubblicato due foto sul proprio profilo Instagram nelle quali è in compagnia della conduttrice svizzera. La futura mamma ha, quindi, scritto: «Ormai manca poco e Michelle è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare! Me lo ha detto lei!».

Intanto, Diletta Leotta si sta godendo le vacanze estive lontana dal caldo torrido di Milano. La conduttrice sportiva si trova in Sicilia con la sua famiglia e il suo compagno e futuro papà, Loris Karius.