Eleonora Daniele, la prima volta sugli sci della figlia Carlotta: «Non potevo perdermela»

La conduttrice televisiva Eleonora Daniele ha trascorso le vacanze natalizie in montagna a Cortina insieme al marito, Giulio Tassoni, e alla loro figlia Carlotta. Le foto esclusive sono state diffuse dal settminale Chi. La conduttrice ha ammesso che per motivi lavorativi ha dovuto fare su e giù dagli studi Rai di Roma, ma che non si sarebbe mai persa la prima volta sugli sci di sua figlia.

«Sono arrivata a Cortina dopo la diretta del 29 dicembre per poi tornare a lavorare il 2 gennaio. Non potevo perdere l'esordio sugli sci della mia bambina», ha riferito la conduttrice di Storie Italiane a Chi Magazine.