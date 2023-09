Elettra Lamborghini, compleanno del marito Afrojack con sorpresa: «Farei di tutto per renderti felice»

Elettra Lamborghini ha voluto are una sorpresa al marito Afrojack nel giorno del suo compleanno, il 9 settembre. I due sono sposati dal 2020 e sono molto innamorati l'uno dell'altra. Nonostante gli impegni di lavoro possano allontanarli per qualche periodi di tempo, Elettra e Afrojack riescono sempre a superare questi momenti un po' più difficili.

Il dj ha compiuto 36 anni e ha trascorso la giornata nel suo habitat naturale: dietro ad una console. Ma la cantante di “Caramelo” non si è fermata di fronte all'impegno lavorativo del marito e ha voluto rendere speciale questa giornata.

Elettra Lamborghini ha voluto sorprendere suo marito Afrojack portandogli una torta mentre lui era intento a suonare.

Il dj era molto meravigliato di vederla lì e, soprattutto con un dolce più grande di lei stessa.

Afrojack si è da prima avvicinato alla ragazza e l'ha aiutata con la sorpresa e poi le ha stampato un tenero bacio sulle labbra per ringraziarla della sorpresa. Intanto, Elettra ha pubblicato un post in cui gli fa nuovamente gli auguri di buon compleanno e scrive: «Buon compleanno alla mia persona preferita al mondo. Farei di tutto per renderti felice», al quale il dj ha risposto con: «Grazie baba per rendere la mia vita speciale ogni giorno ancora e ancora».