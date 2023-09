Elga Enardu, la promessa di Diego Diddi dopo l'annuncio della separazione: «Mi impegnerò affinché tutto si risolva»

Diego Daddi ed Elga Enardu si sono lasciati. A parlare per prima della crisi della coppia è stata proprio Elga, che ha ammesso di essere tornata a vivere con i genitori. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno, visto che fino a pochi giorni fa i due si mostravano insieme felici e sorridenti sui social. Stando però alle parole di lei su Instagram, pare che lui abbia fatto qualcosa che l'abbia spinta a prendere la drastica decisione.

«Sono tornata a casa, con Giulio e con Toy, la mia unica famiglia», afferma in uno sfogo Elga Enardu che mostra poi le valigie depositate a casa dei genitori.

L'ex tronista lancia poi un messaggio a quelle donne che non hanno il coraggio di chiudere delle relazioni che non le fanno stare bene. Parole che non hanno lasciato spazio a dubbi, confermati anche dalla sorella di Elga, Serena, che ha spiegato non essere un periodo facile ma di voler rispettare il dolore della gemella.

In tutto questo non si conoscono le cause della separazione e se, ascoltando Elga, sembra che Diego l'abbia fatta grossa, Daddi ha deciso di replicare dal suo profilo Instagram con due storie. Una diretta a chi lo sta sostenendo in questo momento delicato: «Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile ma non si può stare indifferenti a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio moltissimo e vi prometto che mi impegnerò affinchè tutto si risolva...ciò che desidero più di tutto». Lascia quindi intendere che dovrà lavorare lui per cercare di ricostruire il rapporto, ma aggiunge: «Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere. Possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto», come se la scelta non sia dipesa da lui.