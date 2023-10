Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro Alessio: «Prendi in giro le persone»

Maria De Filippi perde la pazienza a Uomini e Donne e dice la sua su Alessio. La conduttrice ha voluto prendere le difese di Claudia contro la quale si sta scagliando una buona fetta di pubblico e anche Barbara. La colpa di Claudia è quella di frequentare due cavalieri, quando per i più dovrebbe concentrarsi su di uno, ma la De Filippi ha preso le sue difese scagliandosi invece contro Alessio che sembra essere l'unico a non comportarsi in modo corretto.

Maria crede che non ci sia nulla di male nel comportamento di Claudia.

La De Santi, però, continua a scagliarsi contro la dama, giudicandola per le varie conoscenze che ha avviato e per aver baciato, allo stesso tempo, Alessio. «Mi viene istintivo aiutare Claudia, vedendo 100 persone contro di lei», esordisce la conduttrice, «È uscita con Alessio e Marco solo per conoscerli, non è che ha fatto chissà che. Alessio invece ha baciato sia te che lei. Concentriamoci su di lui, anziché sulla gonna di Claudia, che è giusto la metta perché con le gambe che ha può farlo. Avete davanti uno che esce con tutte e due e ne vuole baciare tre. Fregatene di Claudia, ma pensa a te».

La conduttrice spiega di essere intervenuta, perché non trova giusto che Claudia venga messa al patibolo, mentre Alessio fa ciò che gli pare. Alessio applaude il discorso della De Filippi che a quel punto lo incalza: «Quindi tu esci con una e hai un’altra che parla male di quella, poi baci una e l’altra e sei a posto, giusto? Tu volevi uscire con Barbara e fai di tutto per farle digerire la caramella. Ecco Barbara, quando lui ti dice ‘che ne sai’ ti prende in giro. Facciamo scendere il led per far capire a lei quanto sei paravento! Se lui decide di andare via con Claudia non puoi farci nulla, ma puoi capire quando una persona ti racconta pa**e». Insomma, la padrona di casa non nasconde il suo dissenso verso il comportamento del cavaliere che continua invece a sostenere di non avere torto.