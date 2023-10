Ibrahimovic, intervista show: «Sono Dio, non sto scherzando. Fare il cattivo in 007? Schiaccerei James Bond»

«Quando dico che sono Dio, pensi che sto scherzando? Non sto scherzando». Parola di Zlatan Ibrahimovic, intervistato nel programma Piers Morgan Uncensored, che andrà in onda giovedì 5 ottobre sul programma televisivo britannico TalkTv e in diretta su Youtube sul canale del giornalista inglese Piers Morgan.

L'ex attaccante del Milan non le manda a dire a Pep Guardiola, suo allenatore ai tempi del Barcellona: «Nel primo incontro mi disse: 'Ricordati che qui i giocatori non arrivano in Ferrarì.

Nel teaser della trasmissione, Ibra spiega ancora: «Fare un gol è meglio del sesso? Il sesso è meglio, chi la pensa diversamente ha un problema con il sesso e deve farsi aiutare. Raiola? Una grande perdita: non era solo un agente, per me era tutto. Manca a tutti».