Belen Rodriguez, l'addio a Mediaset si avvicina? Sabrina Ferilli le scrive sui social

Belen Rodriguez potrebbe salutare uno dei programmi storici che da anni la vede protagonista. Tu si que vales, il programma di Canale 5 che conduce ormai da diverse edizioni, infatti, potrebbe aver deciso di fare a meno della showgirl argentina.

Alcune voci, vicine alla Rodriguez, parlano addirittura di un addio a Mediaset. Se sul tema nessuno dei diretti interessati ha ancora parlato, né l'azienda, né la showgirl argentina, sembra chiaro che Belen stia affrontando un momento difficile. E, così, le persone con cui ha stretto un rapporto speciale, vogliono dimostrarle vicinanza. Tra tutte Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare nel programma, ha voluto scriverle un pensiero sui social.

Sabrina e Belen hanno spesso dato prova di grande affiatamento e stima reciproca.

Ultima in ordine cronologico qualche giorno fa, quando Sabrina ha indossato uno degli abiti della linea Mar de margheritas, ultimo progetto imprenditoriale di Belen Rodriguez nel settore della moda.

«Mamma mia come sta bene a te!», ha commentato la Rodriguez e la Ferilli ha risposto: «Ce provamo!», con tanto di emoticon del cuore. Non è certo la prima volta che le due si dimostrano affetto e stima sui social e probabilmente la stessa Sabrina rimarrebbe male dall'abbandono di Belen alla rete.

Pare infatti che Belen non sarebbe stata rinnovata non solo per Tu si que vales, ma anche alla conduzione de Le Iene, programma che conduceva ormai da due anni. Non si sa ancora quale sia il futuro televisivo della showgir, per ora l'unica certezza è la sua partecipazione alla quarta stagione di Celebrity Hunted assieme alla sorella Cecilia.