Alda D'Eusanio: «Il Gf Vip mi ha rovinata. Accettare è stato un errore, cacciata in pigiama e pantofole»

Alda D'Eusanio, ex concorrente del GfVip, fu espulsa dal reality dopo aver espresso gravi affermazioni in merito ad Adriano Aragozzini e Laura Pausini. Di recente, nel corso di un'intervista riportata su Novella 2000, l'ex gieffina ha rivelato di essersi pentita di aver accettato di partecipare al reality show. «Sono stata rovinata dal GfVip», ha raccontato la giornalista in un'intervista. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Sono stata rovinata dal Grande Fratello Vip - ha sottolineato Alda D'Eusanio, ripensando alla sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini - Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterò per sempre un mistero.

Probabilmente ho quindi accettato per vanità. E mal me ne incolse. Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha portato. Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di una parola».

Poi, l'ex concorrente del GfVip ha riferito di una possibilità di un suo ritorno in Rai: «Io credo di avere ancora qualcosa da dire e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole».