Antonella Clerici, la gaffe (imbarazzante) con Alessandro Cattelan in tv: «La zucchina? Quella un po' grande»

Non è una Prova del Cuoco 2.0, bensì un programma intimo e familiare: stiamo parlando di È sempre mezzogiorno, lo show condotto da Antonella Clerici su Raiuno. La conduttrice è sempre pronta a metterci tutto l'impegno e l'energia possibili per ravvivare una fascia oraria da sempre difficilissima da conquistare. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, la regina dei fornelli ha commesso un scivolone... imbarazzante. Insieme al suo ospite Alessandro Cattelan, Antonella Clerici ha preparato una ricetta con le zucchine. Ma andiamo a vedere qual è stata la gaffe della conduttrice.

Durante la puntata, Alessandro Cattelan con una grattugia in mano e una zucchina ha chiesto ad Antonella Clerici: «Che misura vuoi?».

E la conduttrice senza pensarci due volte ha risposto: «Quella più grande». Poi, subito dopo scoppiano entrambi in una grossa risata. «D'altronde, non te la saresti aspettata questa risposta», ha detto ridendo Antonella Clerici. «Ho sbagliato io a fare la domanda», ha invece risposto Cattelan. Insomma, una puntata dove non sono mancate le risate e la spontaneità. Il video ormai è diventato virale e ha già conquistato il web.