Aurora Ramazzotti, Cesare ha una nuova "amica": «Incontri mattutini»

Aurora Ramazzotti, mamma amorevole e dolce, si preoccupa che il figlio possa o meno trovare nuove amicizie. Il piccolo cresce, lo ha dimostrato in una foto in cui, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, tenendolo in braccio, fa ironia sul fatto che in poco tempo diventerà più alto di lei.

Un incontro fortuito, mattutino, però, ha rivelato un nuova amicizia per il neonato.

Ha gli occhi vispi.

Guarda Cesare e mamma Aurora con tanta voglia di giocare. Più o meno ha gli stessi mesi del neonato dell'influencer e Goffredo Cerza, nato 30 marzo 2023. Si chiama Pepita e, secondo quanto ha scritto l'influencer nelle sue Instagram stories, ha 5 mesi.

Pepita è una splendida cucciola che questa mattina ha avuto il piacere di incontrare il figlio di Aurora Ramazzotti. Tutina grigia, comodamente seduto sulle gambe della mamma, il piccolo si gode la mattinata con la sua nuova amica.