Elisabetta Canalis, Georgian Cimpeanu riappare l'ultimo dell'anno: «Un 2023 bellissimo»

Da qualche tempo l'assenza di Georgian Cimpeanu dal profilo Instagram di Elisabetta Canalis aveva destato sospetti: che ci fosse aria di crisi? A calmare tutte le malelingue ci ha pensato proprio la showgirl che, nelle ultime ore, ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che non è passato inosservato ai suoi fan.

La showgirl ha voluto salutare i suoi follower augurando loro «un anno migliore».

E naturalmente, nel video è stato ripreso anche il suo amato Georgian Cimpeanu. La reciproca sintonia sembra quindi inequivocabile, a dimostrazione che se una coppia sparisce dai social per qualche tempo questo non è sintomo di un malessere interno. Anzi. I due hanno scelto anche di trascorrere l'ultimo giorno del 2023 insieme.

«Ciao amici si avvicina Capodanno, voi che cosa fate? Io nel frattempo mentre penso a cosa fare perché non ho organizzato niente vi auguro buon anno - ha spiegato Elisabetta Canalis nelle sue Instagram stories -. Un anno meraviglioso, pazzesco ancora più bello del 2023 che sta andando via. Vi auguro un anno migliore di quello che è stato. Qui è tornato Massimo Cossu dall'Italia che vi saluta. Poi c'è anche Nello (il cagnolino ndr.) e c'è anche Georgian con me». La storia tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sembra quindi procedere a gonfie vele ed entrambi sono pronti a trascorrere questo Capodanno insieme, come una vera coppia.