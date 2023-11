Elisabetta Canalis, la tutina sexy che non piace a tutti: «Non ti sta così bene»

Elisabetta Canalis, ogni giorno, posta sul proprio profilo Instagram nuove foto, storie o video in cui mostra ai suoi follower come trascorre la sua giornata. La showgirl, ha pubblicato una serie di immagini in cui indossa una tutina molto attillata che mette in risalto le sue curve. Gli scatti hanno riscosso moltissimo successo tra i suoi fan, anche se, qualcuno ha avuto da ridire sul look.

Elisabetta Canalis ha pubblicato alcune nuove foto Instagram in cui si scatta dei selfie allo specchio con addosso una tutina molto attillata, di colore marrone e con delle piccole lune stampate. In alcuni scatti è in compagnia della sua bambina Skyler Eva, per questo motivo, la didascalia recita: «Trova l'intruso».

Nonostante, anche questa volta, le foto dell'ex velina abbiano suscitato un certo interesse, qualcuno ha commentato così: «Magari svegliarsi sempre con lei» oppure «È la più bella di tutte, non c'è niente da fare», qualcun altro ha scritto: «Mi dispiace ma questa tuta non ti sta così bene, ti preferisco in altre versioni».

I fan di Elisabetta si sono scagliati contro il commento ma si sa: i gusti sono gusti.

Elisabetta Canalis, sui propri profili social, specialmente su Instagram, racconta la sua vita ai suoi follower. L'ex velina è da poco tornata negli Stati Uniti, dopo avere trascorso un periodo in Italia dove ha scattato molte foto per vari nuovi progetti di lavoro.