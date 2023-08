Elisabetta Gregoraci, compleanno speciale in arrivo: «Dobbiamo ultimare i preparativi»

Elisabetta Gregoraci è impegnata con i preparativi di un compleanno molto speciale. La nonna, infatti, compie 102 anni e per l'occasione la showgirl è tornata a casa per starle vicino. La famiglia, infatti, è stata sempre un punto di riferimento per la 43enne di Soverato.

Il compleanno di nonna Elisabetta, in particolare, è un momento per ritornare alle origini, vicino ai suoi cari, nella sua amata Calabria.

I nonni, si sa, sono un grande punto di riferimento per i nipoti e anche se si cresce e si diventa famosi o impegnati lontano da casa, tornare per un saluto è d'obbligo.

Ecco per cui, per 102 anni di sua nonna, Elisabetta Gregoraci, non poteva mancare.

In motorino col papà, la showgirl è diretta a fare commissioni per i preparativi per il compleanno di nonna Elisabetta alla quale realizzano ogni anno una festa con tutti gli amici e i parenti.

Il legame tra le due è profondo ed evidente, nonostante la nonna non sia avvezza alle telecamere e ai social. Lo scorso anno, le ha regalato una crema antirughe per i suoi 101 anni, festeggiati in riva al mare.