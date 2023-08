Elisabetta Gregoraci, scatto hot in bikini bianco diventato must have. Ecco quanto costa

Elisabetta Gregoraci (43 anni) si sta godendo un'estate da sogno, dalla Sardegna alla Grecia, terminando in bellezza in Sicilia. Gli outfit scelti dalla conduttrice lasciano sempre senza parole, il fisico è tonico e snello, a dimostrazione che il tempo non ha minimamente intaccato la sua figura. Tra bikini e borse di lusso, Elisabetta Gregoraci ama mettersi in posa per immortalare la sua bellezza.

Nelle ultime ore, la conduttrice ha postato una storia in cui si mostra sexy mentre prende il sole con un bikini bianco molto invidiato dalle sue fan. Andiamo a scoprire quanto costa.

Elisabetta Gregoraci ha postato un selfie molto sexy in cui prende il sole con il suo bellissimo bikini bianco, già sfoggiato in una delle precedenti vacanze a Capri. Si tratta di un costume total white con piccoli ruches (dettagli svolazzanti) sul top e sulla mutanda, del brand Blusha, dal costo di 240 euro.

Il bikini bianco è uno dei preferiti dalle donne, ma molto difficile da indossare perché sarebbe preferibile avere un'abbronzatura omogenea e dorata al punto giusto per risaltare. I fan concordano, Elisabetta Gregoraci rende il bikini bianco un must have di quest'estate.